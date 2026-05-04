90-летнюю труженицу тыла поздравили в Шымкенте

С музыкой, угощениями и подарками сотрудники центра долголетия навестили труженицу тыла Арзан Сатыбалдиеву. В свои 90 лет женщина остается бодрой, активной и удивительно жизнерадостной. Гостей встречает с тёплой улыбкой, и охотно делится жизненной мудростью с молодёжью.

Арзан-апа очень рано узнала, что такое взрослая жизнь. Отец ушёл на войну и пропал без вести, мать погибла. Детство оборвалось внезапно, рядом из взрослых осталась только бабушка, но основную ответственность за себя ей пришлось взять на себя уже в таком юном возрасте.

Арзан Сатыбалдиева, труженица тыла: «Очень тяжело нам жилось. Еды не было, одежды не было, холод и как-то нужно было выживать».

Вскоре юная девочка отправилась в тыл, где работала наравне со взрослыми. Выращивала хлопок, трудилась с раннего утра до позднего вечера, не жалея сил.

Арзан Сатыбалдиева, труженица тыла: «Мы вручную собирали хлопок. Тогда никакой техники, машин не было. Зимой его приходилось собирать и разносить по домам, в сильный мороз и пронизывающий холод. Хлопок раскрывали, перебирали и сдавали в хлопкопункт. Всё делалось руками, тяжёлым трудом».

После окончания войны Арзан-апа получила образование и посвятила 49 лет своей жизни работе детского врача-стоматолога. Сегодня бабушка живет одна. Но о ней не забывают, навещают и оказывают всю необходимую помощь

Мауия Алданазарова, директор центра активного долголетия г. Шымкента: «В преддверии праздника 9 мая мы навещаем тружеников тыла. Сегодня посетили Арзан апай. С угощениями и поздравлениями пришли в гости, помогли с уборкой в её квартире и тепло пообщались. С нетерпением ждём нашу любимую Арзан апа у нас в гостях».

Сегодня в Шымкенте проживают более тысячи тружеников тыла. В преддверии праздника им перечислят единовременную социальную помощь в размере 15 МРП – это чуть больше 60 тысяч тенге.