Более 14 млн гектаров земли возвращено в госсобственность в Казахстане

В Казахстане за последние четыре года в государственную собственность возвращено 14,8 млн гектаров земель, которые ранее не использовались либо были предоставлены с нарушениями. Работа проводится по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщили в министерстве сельского хозяйства РК.

Комплексные меры реализуются комитетом по управлению земельными ресурсами и его территориальными подразделениями при участии других государственных органов, включая правоохранительные структуры, а также членов комиссии партийного проекта «Жер Аманаты» партии «AMANAT».

По данным ведомства, из возвращённых 14,8 млн га уже перераспределено около 10,8 млн га. В частности, 6,7 млн га передано на конкурсной основе, ещё 4,1 млн га закреплено как земли общего пользования. Кроме того, 5,2 млн га ранее неиспользуемых земель вовлечены в хозяйственный оборот после принятия соответствующих мер.

Как отметил председатель комитета Мурат Темиржанов, в рамках контроля за рациональным использованием земель проведено более 7 100 проверок, по итогам которых выдано свыше 5 300 предписаний об устранении нарушений.

Проводимая работа направлена на повышение эффективности использования земельных ресурсов, обеспечение прозрачности их распределения и вовлечение в экономический оборот.