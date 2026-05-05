Более 5 млрд тенге направили на награды спортсменам Сурдлимпиады

В Казахстане порядка 5,5 млрд тенге направлено на поощрение спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на международной арене. Средства выделены из резерва правительства в соответствии с действующим постановлением.

Финансирование предназначено для выплаты вознаграждений по итогам XXV летних Сурдлимпийских игр 2025 года в Токио. Денежные премии получили 32 спортсмена и 42 тренера, сообщили в министерстве туризма и спорта РК.

Размер выплат установлен законодательством: за золотую медаль предусмотрено 130 млн тенге, за серебряную — 78 млн тенге, за бронзовую — 39 млн тенге. Спортсмены, занявшие 4–6 места, получили от 2,5 до 15 млн тенге.

В соревнованиях приняли участие около 3 тысяч спортсменов из 81 страны. Сборная Казахстана выступила в восьми видах спорта и заняла 9-е место в общекомандном зачёте, завоевав 25 медалей: 8 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых.

Выплаты являются частью системной государственной поддержки и направлены на развитие спорта высших достижений, а также укрепление позиций Казахстана на международной арене.