Шымкентский НПЗ завершил ремонт досрочно

Редактор Юлия Машковская
Установка изомеризации на НПЗ
На шымкентском нефтеперерабатывающем заводе завершили плановый ремонтный цикл. Работы удалось выполнить с опережением графика, на три дня раньше сроков, утверждённых министерством энергетики.

Установка первичной переработки нефти возобновила работу 22 апреля, а блок глубокой переработки запустили 2 мая.

Предприятие перешло на более длительный межремонтный период. Крупный ремонт теперь запланирован только на 2030 год, а в 2028-м проведут лишь краткосрочное обслуживание отдельных установок.

Ожидается, что это обеспечит бесперебойную работу завода и стабильные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

