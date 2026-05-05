Токаев обсудил с Сагинтаевым приоритеты ЕАЭС и развитие искусственного интеллекта

Редактор Юлия Машковская
Фото Акорды

Президент Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.

В ходе встречи глава государства заслушал доклад о ключевых направлениях деятельности ЕЭК, а также о реализации приоритетов председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза в 2026 году.

Президенту также доложили о завершении работы над совместным заявлением об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Документ определит основные направления сотрудничества стран-участниц в сфере внедрения и развития технологий искусственного интеллекта в различных отраслях экономики.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийскому экономическому форуму, которые пройдут 28–29 мая в Астане.

