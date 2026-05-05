Шымкент и Кутаиси открывают новые возможности для инвестиций и туризма

Шымкент и Кутаиси открывают новые возможности для инвестиций и туризма

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акимата города Шымкента

Шымкент и Кутаиси укрепляют партнёрские отношения: представители двух городов подписали меморандум о сотрудничестве и установлении побратимских связей. Документ стал важным шагом в развитии межрегионального взаимодействия.

В состав делегации Шымкента, которую возглавил заместитель акима города Арман Сабитов, вошли председатель маслихата Бахадыр Нарымбетов и депутаты.

Стороны договорились расширять торгово-экономическое сотрудничество, привлекать инвестиции, развивать туристическую отрасль, а также реализовывать культурно-гуманитарные проекты.

Ожидается, что партнёрство придаст новый импульс деловым и культурным связям, а также создаст дополнительные возможности для обмена опытом.

Кутаиси является одним из старейших городов Грузии. Здесь расположен второй по пассажиропотоку аэропорт страны, который играет важную роль в развитии прямого авиасообщения и укреплении туристических и деловых связей с Казахстаном.

