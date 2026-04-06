Из России в Казахстан экстрадирован участник преступной группы

Из России в Казахстан экстрадирован участник транснациональной преступной группы, подозреваемый в незаконной предпринимательской деятельности.

Операцию провели сотрудники генеральной прокуратуры, Интерпола МВД при содействии посольства Казахстана в России.

По данным следствия, в 2023 году подозреваемый занимался незаконным хранением и перевозкой по территории Казахстана подакцизных товаров — сигарет без средств идентификации. Продукцию планировалось вывезти в Россию для дальнейшей реализации.

В результате противоправной деятельности бюджет Казахстана недополучил более одного миллиарда тенге акцизных сборов.

После совершения преступления мужчина скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле 2025 года его задержали на территории России. По запросу генеральной прокуратуры он был экстрадирован на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор. За инкриминируемое преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.