Обвиняемый в продаже «фейковых» авто экстрадирован в Казахстан

Генеральная прокуратура Республики Казахстан экстрадировала из Российской Федерации гражданина РК, подозреваемого в совершении серии мошенничеств.

По данным следствия, в 2023 году он размещал в интернете заведомо ложные объявления о продаже автомобилей, похитив денежные средства семи граждан.

После совершения преступлений подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В июле 2025 года его задержали в Белгородской области, после чего по запросу казахстанской стороны экстрадировали на Родину.

В настоящее время он помещён в следственный изолятор.

За инкриминируемые деяния предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.