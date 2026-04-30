На главную Новости Шымкента Общество Обвиняемый в продаже «фейковых» авто экстрадирован в Казахстан

Редактор Юлия Машковская
23

Генеральная прокуратура Республики Казахстан экстрадировала из Российской Федерации гражданина РК, подозреваемого в совершении серии мошенничеств.

По данным следствия, в 2023 году он размещал в интернете заведомо ложные объявления о продаже автомобилей, похитив денежные средства семи граждан.

После совершения преступлений подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В июле 2025 года его задержали в Белгородской области, после чего по запросу казахстанской стороны экстрадировали на Родину.

В настоящее время он помещён в следственный изолятор.

За инкриминируемые деяния предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

