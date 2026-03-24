АФМ разыскивает причастного к незаконному игорному бизнесу

Редактор Юлия Машковская
Фото агентства РК по финансовому мониторингу

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Астана объявил в межгосударственный розыск Ювашева Ильяра Салаватовича, гражданина Республики Казахстан, известного блогера под псевдонимом andersonchik1.

Он подозревается в пособничестве организации деятельности незаконного интернет-казино, функционировавшего на территории страны без соответствующей лицензии.

По данным следствия, в 2024–2025 годах Ювашев принимал участие в создании и управлении сетью интернет-казино, в том числе через ресурс mellstroy.game.

С целью легализации финансовых потоков и сокрытия операций были зарегистрированы 22 подставных юридических лица. Также использовались POS-терминалы и электронные платежные инструменты, через которые поступили средства игроков на сумму свыше 3,6 млрд тенге.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в департамент экономических: +7 7172 70 84 79 (вн. 21384) — дежурная часть, Call-центр: 1458.

Вознаграждение и анонимность гарантируются.

Напомним, ранее столичным департаментом АФМ ведётся расследование в отношении гражданина Республики Беларусь Андрея Бурима — блогера «Mellstroy», который также объявлен в международный розыск.

Для продвижения интернет-казино он организовывал розыгрыши и челленджи, призывая пользователей создавать видеоролики в TikTok, YouTube Shorts и других социальных сетях с упоминанием бренда Mellstroy.game, логотипов и ссылок на сайт.

Отмечается, что деятельность незаконного интернет-казино нанесла значительный социальный и экономический ущерб: вовлечение граждан, включая несовершеннолетних, в азартные игры, рост лудомании, потерю доходов и отток капитала в офшорные юрисдикции.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

