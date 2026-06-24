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На внеочередном XXV съезде «Ауыл» партиясы Кайрат Айтуганов был избран председателем партии

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Редактор Юлия Машковская
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Кайрат Капарович занимал должности первого вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан, заместителя акима Карагандинской области, заместителя председателя правления национального управляющего холдинга «КазАгро».

Также возглавлял Совет директоров Национального аграрного научно-образовательного центра и был председателем правления Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина

Кроме того, Кайрат Айтуганов руководил проектом Международного банка реконструкции и развития, работал руководителем аппарата, занимал ответственные должности в СПК «Оңтүстік» и Федерации профсоюзов Республики Казахстан

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