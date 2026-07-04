Обострение ситуации в России может отразиться на экономике Казахстана. Эксперты предупреждают, из-за тесных торговых связей проблемы с логистикой, рост производственных затрат и удорожание товаров у соседей способны привести к импорту инфляции.

Часть роста цен в Казахстане может быть вызвана внешними факторами, поскольку значительная доля товаров и сырья по-прежнему поступает из России.

Пока сложно сказать, насколько глубоким и продолжительным окажется кризис у северного соседа. Но эксперты предупреждают, если проблемы затянутся на длительный срок, логистические сбои будут усиливаться.

«Логистические проблемы, начиная с ударов по портам, это одна составляющая. Вторая составляющая проблем – это нехватка топлива для грузового транспорта 01,40 Третья составляющая – это удары по мостам. То есть, она такая многопрофильная, многосоставляющая проблема с логистикой. В итоге всё это будет выливаться в рост цен», — Марат Каирленов, директор ТОО «Улагат Консалтинг Групп».

Россия остается главным поставщиком импортных товаров в Казахстан. И за последние годы зависимость страны заметно усилилась: если в 2010 году на Россию приходилась пятая часть всего импорта продуктов питания, то к 2024 году этот показатель вырос почти до половины 47%. В прошлом году Казахстан импортировал товаров более чем на 64 миллиарда долларов. Около трети всего импорта, пришлось на Россию.

Эксперты отмечают, тесные торговые связи в рамках общего экономического пространства и интеграционных объединений во многом определяют структуру внешней торговли Казахстана.

«В двустороннем товарообороте, мы в том числе даже и получаем продукты питания. Я не говорю о том, что очень много, значительная доля занимает продукция машиностроения. Если цена вырастет на ихние, то наши местные становятся более конкурентоспособны по сравнению с российскими. Потому что цены на российские же вырастут, получается. Но, с другой стороны, есть эффект подтягивания. Наши тоже тогда увеличат эту стоимость. Обосновывая то, что они запчасти, сырье, материалы получают из России», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

Одной из ключевых задач для Казахстана остается снижение критической зависимости от импорта. Вместе с тем экономическая ситуация осложняется и внутренними факторами, в стране снижается покупательская активность, сокращаются объемы кредитования, а изменения в налоговом законодательстве оказывают сдерживающее влияние на совокупный спрос.

В совокупности эти факторы могут усилить давление на экономику и потребительский рынок.