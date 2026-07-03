Учредитель, директор и бухгалтеры: пять человек осуждены за хищение бюджетных средств

Как были похищены бюджетные средства на сумму более 1 миллиарда 351 миллиона тенге, рассказали в шымкентском суде. Там вынесли приговор по резонансному уголовному делу в отношении пяти человек.

По данным суда, обвиняемые оформляли фиктивные документы и вносили ложные сведения в национальную базу данных образования. Главная фигурантка получила 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. Остальные осуждены на сроки от 4 до 8 лет.

Приговоры вынесли пятерым подсудимым. Главную обвиняемую признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Еще четверо проходили по делу как пособники в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Сырым Жаксылыков, судья: «Суд признал Д. виновной по ст.218 и по ст.190 УК РК, ей с конфискацией имущества на основании ст.58 ч.3 УК, путем частичного сложения. Окончательно назначено 10 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в общеобразовательных организациях сроком на 10 лет».

При этом главная виновница ранее уже уже была судима. Поэтому отбывать наказание она будет в учреждении максимальной безопасности. Остальные фигуранты получили от четырех до восьми лет лишения свободы и будут направлены в учреждения средней безопасности. Как пояснили в суде, обвиняемые действовали совместно. Один из них был учредителем учебного заведения, второй — директором колледжа, остальные работали бухгалтерами.

Сырым Жаксылыков, судья: «С целью реализации преступного умысла были оформлены поддельные документы, подписаны акты выполненных работ, а в национальную базу данных образования внесены заведомо ложные сведения. В результате государству причинен материальный ущерб на общую сумму 1 миллиард 351 миллион 527 тысяч 344 тенге». В ходе судебного следствия установлено, что Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж фактически не осуществлял образовательную деятельность. А в Южно-Казахстанском высшем медицинском колледже студенты, обучавшиеся на платной основе, на основании фиктивных приказов незаконно были оформлены как обучающиеся по государственному образовательному заказу».

Во время судебного процесса подсудимые, их родственники и адвокаты выступили против фото- и видеосъемки. Пока неизвестно, будут ли стороны обжаловать приговор. На сегодняшний день он не вступил в законную силу.

Это дело уже привело к вынесению приговоров и в отношении других фигурантов. Ранее по связанному уголовному делу реальные сроки получили бывший сотрудник комитета национальной безопасности и экс-руководитель областного департамента управления образования. По версии следствия и решению суда, они были причастны к преступной схеме, организованной главной обвиняемой.