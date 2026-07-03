Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Мошенники массово используют схему с онлайн-доставкой

Мошенники массово используют схему с онлайн-доставкой

-
Редактор Юлия Машковская
-
23
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры предупреждает об участившихся случаях мошенничества, связанных с онлайн-доставкой товаров.

Злоумышленники звонят гражданам, представляясь курьерами или сотрудниками маркетплейсов, и сообщают о якобы оформленном заказе. Для подтверждения или отмены доставки они просят продиктовать код из SMS.

Передача такого кода открывает мошенникам доступ к личным аккаунтам, банковским данным и может привести к хищению денег или оформлению кредитов.

Гражданам рекомендуется не сообщать посторонним коды из SMS, а при подозрительных звонках немедленно прерывать разговор и обращаться в правоохранительные органы.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.