Мошенники массово используют схему с онлайн-доставкой

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры предупреждает об участившихся случаях мошенничества, связанных с онлайн-доставкой товаров.

Злоумышленники звонят гражданам, представляясь курьерами или сотрудниками маркетплейсов, и сообщают о якобы оформленном заказе. Для подтверждения или отмены доставки они просят продиктовать код из SMS.

Передача такого кода открывает мошенникам доступ к личным аккаунтам, банковским данным и может привести к хищению денег или оформлению кредитов.

Гражданам рекомендуется не сообщать посторонним коды из SMS, а при подозрительных звонках немедленно прерывать разговор и обращаться в правоохранительные органы.