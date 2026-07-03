Почему молодежь все чаще интересуется военной службой

Молодежь все чаще интересуется военной службой. Одни рассматривают ее как будущую профессию, другие считают армию настоящей школой жизни, которая закаляет характер и воспитывает дисциплину.

В военном колледже имени героя Советского Союза Сабыра Рахимова в Шымкенте будущим защитникам Отечества дают не только качественное образование, но и военно-патриотическое воспитание.

16-летний Даулет Токташ выбрал военную профессию осознанно. Его мечта — служить в рядах Вооруженных сил Казахстана. Именно поэтому он решил учиться в военном колледже имени Героя Советского Союза Сабыра Рахимова.

«Защищать Родину — долг каждого мужчины. Если не защищать свою страну, какой же ты мужчина? Каждый казахский парень должен быть готов встать на защиту своего Отечества. И я ни разу не пожалел, что выбрал военную жизнь. Здесь учишься дисциплине, аккуратности, порядку. Все должно быть чисто — и форма, и спальное место», — Даулет Токташ, воспитанник военного колледжа имени Сабыра Рахимова.

Ежедневные тренировки и строгая дисциплина закалили характер юноши. Сегодня Даулет за считанные секунды может разобрать и собрать оружие. Он убежден, что военная подготовка воспитывает смелость, уверенность в себе и готовность достойно справляться с любыми испытаниями.

Сегодня в военном колледже обучаются более 250 курсантов. Здесь они осваивают основы военного дела, совершенствуют строевую, тактическую и физическую подготовку. В учебном заведении, где строгая дисциплина сочетается с качественным образованием, воспитывают будущих защитников мира и безопасности страны.

«Наши предки оставили нам в наследство эту огромную землю. Если мужчина не готов взять в руки оружие ради защиты своей страны, то какой от него толк? Поэтому молодые люди должны учиться военному делу. Государство с подготовленной армией всегда чувствует себя уверенно. Наша армия должна быть готова к любым вызовам», — Максат Тилес, командир роты военного колледжа имени Сабыра Рахимова.

Мир и спокойствие страны зависят от тех, кто стоит на ее защите. Воспитанники военного колледжа — это будущие офицеры, которым предстоит охранять государственную границу и обеспечивать безопасность Казахстана. Для них служение Родине — не просто профессия, а почетный долг и дело всей жизни.