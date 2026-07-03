В Шымкенте 48 строительных компаний привлечены к ответственности за незаконную рекламу

Прокуратура города на постоянной основе осуществляет надзор за законностью привлечения денежных средств дольщиков. Гражданам разъясняется, что привлечение средств физических и юридических лиц для строительства жилых объектов допускается исключительно при наличии соответствующего разрешения уполномоченного органа или акимата.

В связи с этим прокуратура рекомендует гражданам перед вложением средств по договорам рассрочки и иным схемам финансирования строительства проверять наличие у застройщика необходимых разрешительных документов. Информация о компаниях, имеющих право привлекать средства дольщиков, размещена на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская жилищная компания» и акимата города.

За незаконное привлечение денежных средств дольщиков законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

По актам прокурорского надзора за последние два года к административной ответственности привлечены 48 строительных компаний, которые осуществляли рекламу по привлечению средств дольщиков без соответствующих разрешений.

Прокуратура города обращает внимание граждан на то, что вложение денежных средств в объекты строительства, не имеющие предусмотренных законом разрешительных документов, связано с высокими рисками незавершения строительства и утраты вложенных средств.