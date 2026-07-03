В Шымкенте особенным детям помогают раскрыть свой потенциал

В Шымкенте успешно продолжает работу новый реабилитационный центр для детей с особыми образовательными потребностями. Центр специальных социальных услуг №11 «Балауса», открытый по инициативе акима города, оказывает детям комплексную поддержку. Здесь особое внимание уделяют не только укреплению здоровья, но и социальной адаптации, а также всестороннему развитию каждого ребенка.

Муслиму Тансыкбаю пять лет. У мальчика диагностирована задержка речевого развития. По словам мамы, особенности в развитии ребенка она заметила еще в раннем возрасте и сразу начала заниматься его реабилитацией. Сегодня Муслим делает заметные успехи: знает все буквы алфавита, умеет считать до 50 и уже мечтает пойти в школу.

Главная задача центра, оснащенного современным оборудованием, — помочь детям с особыми потребностями улучшить качество жизни, адаптироваться в обществе и раскрыть свой потенциал. Для каждого воспитанника здесь разрабатывают индивидуальный подход.

При распределении по группам специалисты учитывают не только диагноз, но и возраст, особенности характера и поведения.

По словам Эльмиры Байболовой, руководителя центра специальных социальных услуг №11 «Балауса», первые дни после поступления ребенок находится под наблюдением специалистов, после чего для него составляется индивидуальная программа коррекционно-развивающей работы:

«После поступления ребенка в центр в течение 10–14 дней специалисты наблюдают за ним. Затем дети распределяются по группам с учетом возраста, особенностей характера и диагноза. Отдельно занимаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, отдельно — с особенностями психического развития. С каждым ребенком работа строится индивидуально, с учетом его потребностей и особенностей поведения».

Центр рассчитан на 150 мест. Сейчас специальные социальные услуги здесь получают 119 детей. Из них 50 мест предназначены для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, еще 100 — для детей с особенностями психического развития. Воспитанники находятся в центре с 9 утра до 6 вечера, получают четырехразовое питание и дневной отдых.

С детьми работают дефектологи, психологи, логопеды, массажисты и другие профильные специалисты. Центр «Балауса» начал работу 16 апреля этого года и уже стал важной площадкой для комплексной реабилитации особенных детей.