Шымкент — в числе лидеров чемпионата Казахстана по пулевой стрельбе

В Алматы подвели итоги чемпионата Республики Казахстан по пулевой стрельбе. В течение недели 180 сильнейших спортсменов из девяти регионов страны боролись за медали национального первенства. Стрелки Шымкента подтвердили статус лидеров турнира, завоевав 21 медаль: 5 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых.

Главными героями чемпионата стали Асадбек Назиркульев и Зухра Ирназарова, оформившие по два «золота». Еще одну золотую награду в копилку команды принесла София Шульженко. Серебряными призерами стали Олег Носков, Шахзод Ирназаров, Малика Сейл, Даниал Илесбек и София Шульженко в миксте, Фатима Ирназарова, Артемий Кабаков, Артём Хорольский и Ринат Казаченко.

Бронзовые медали завоевали Андрей Худяков, Никита Шахторин и Елизавета Безрукова в миксте, Енлик Аскар, Валат Мусаев и Ирина Юнусметова.

София Шульженко, мастер спорта международного класса: «Недавно у нас, пару минут назад закончился финал три позиции 50 метров, и я заняла первое место, также я очень рада что заняла первое место. Будем стремиться побеждать дальше».

Успех шымкентской команды, это не только талант и мастерство стрелков, но и продуманная работа тренерского штаба. Уверенное выступление на чемпионате Республики Казахстан стало очередным доказательством того, что Шымкент остается одним из ведущих центров развития пулевой стрельбы.

Анвар Юнусметов, старший тренер по пулевой стрельбе г. Шымкента: «В общем итоговом медальном зачете город Шымкент занял первое место, опередив на 2-3 медали город Алматы. Очень благодарен за выступление всем спортсменам, города Шымкента по пулевой стрельбе, и всему тренерскому штабу, которые приложили все усилия по подготовке спортсменов к данному чемпионату Республики Казахстан».

Впереди у сильнейших стрелков страны — новый серьезный вызов. Уже этой осенью они поборются за медали XX Азиатских игр, которые пройдут в Японии.