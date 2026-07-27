Новое золото казахстанской стрельбы

На Чемпионате мира ISSF по стрельбе по движущейся мишени в Таллине казахстанские спортсменки вновь показали высокий уровень отечественной школы пулевой стрельбы. В соревнованиях, где приняли участие 85 спортсменов из 17 стран мира, команда Казахстана завоевала сразу две медали.

Представительница шымкентской Фатима Ирназарова показала лучший результат среди сильнейших стрелков мира и поднялась на высшую ступень пьедестала. В финале Фатима оказалась сильнее украинки Виктории Рыбоваловой.

Фатима Ирназарова, мастер спорта международного класса: «В этом чемпионате мира я заняла первое место, взяла золото благодаря усиленной подготовке, и совместной работе над результатом с тренерами и всей командой».

Шымкентские пулевики продолжают подтверждать свой высокий уровень на международной арене. За яркими победами стоит огромная работа их наставника — заслуженного тренера Республики Казахстан Натальи Юнусметовой. Сильный тренерский штаб помогает казахстанским стрелкам уверенно заявлять о себе среди сильнейших в мире.

Наталья Юнусметова, старший тренер СДЮСШОР №14 по стрелковым и смежным видам спорта: «Сегодня Ирназарова Фатима, стала чемпионкой мира, я очень рада такому результату. Победила в упорнейшей борьбе, во время финальной стрельбы. Она уже была чемпионкой мира среди юниоров, а теперь стала чемпионкой мира среди взрослых».

Третье место осталось за казахстанкой Зухрой Ирназаровой, которая выиграла у Бьянки Барбары Фаркашне Кецели.

Шымкентские пулевики продолжают покорять мировые вершины и показывать достойный результат на международной арене.