Шымкентский стрелок поднялся на высшую ступень мирового пьедестала

В столице Эстонии — Таллине — проходит чемпионат мира ISSF по пулевой стрельбе по движущейся мишени. В первенстве участвуют 85 сильнейших стрелков из 17 стран.

Блестящий результат показал представитель Шымкента Валат Мусаев, завоевавший золотую медаль. Благодаря этой победе на первенстве прозвучал гимн Республики Казахстан.

Своими эмоциями после победы поделился чемпион мира Валат Мусаев: «Я очень рад за себя, за свою страну, то что сумел оправдать ожидания тех, кто меня тренировал, кто меня воспитывал. В первую очередь сумел показать то, на что я способен. Я очень рад, что я сумел завоевать золотую медаль на чемпионате мира, Я не ожидал, что сумею показать такой хороший результат, что займу первое место».

Этот триумф стал итогом многолетней подготовки, высокого мастерства спортсмена и профессиональной работы его личного тренера Натальи Юнусметовой. Золотая медаль не только пополнила копилку сборной Казахстана, но и в очередной раз подтвердила высокий уровень отечественной школы пулевой стрельбы, а также стала ярким примером того, что упорный труд и целеустремленность приводят к победам на мировой арене.

О выступлении спортсмена рассказала старший тренер СДЮСШОР №14 по стрелковым и смежным видам спорта, Наталья Юнусметова: «На данном чемпионате мира была большая конкуренция, но побеждает сильнейший. Кто может справиться со своим стрессом. Валат сегодня у нас показал хороший результат, стал чемпионом мира, хотя участвовал первый раз в таких высоких соревнованиях.

Золото мирового первенства — это результат профессионализма шымкентской команды по пулевой стрельбе, слаженной работы тренерского штаба и упорного труда каждого спортсмена.