Пулевики из Шымкента завоевывают награды на чемпионате РК

В Алматы продолжается чемпионат Республики Казахстан по пулевой стрельбе, который собрал 180 сильнейших спортсменов из Шымкента, Астаны, Алматы, Карагандинской, Павлодарской, Алматинской, Жамбылской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей.

В течение недели участники разыграют медали в 12 индивидуальных упражнениях и трех дисциплинах Mixed Team. Турнир проходит на современном стрелковом комплексе с использованием электронных мишенных установок. Соревнования обслуживают судьи международной категории.

По итогам чемпионата будет сформирован состав национальной сборной Казахстана, определены кандидаты на участие в международных стартах 2026 года, включая XX Азиатские игры в Японии и чемпионат мира ISSF в Катаре.



Асадбек Назиркульев, мастер спорта международного класса: «В составе города Шымкента, я приехал на чемпионат РК в Алматы, и показал достойные результаты, в одном из упражнений, попав в финал было тяжело, волнительно, но я справился, и завоевал золотую медаль. Во втором упражнении я показал достойные результаты и приблизился к рекорду Казахстана. В дальнейшем в составе сборной Казахстана, мы готовимся к чемпионату мира в городе Таллин, в Эстонии, надеемся и там показать достойные результаты, и завоевать золотую медаль».



Шымкент на чемпионате представляет один из самых сильных тренерских штабов страны. Благодаря слаженной работе наставников, высокой дисциплине и качественной подготовке спортсменов команда уверенно ведет борьбу за высокие результаты и место в национальной сборной Казахстана.

4 июля на базе Центра олимпийской подготовки прошел антидопинговый семинар, посвященный подготовке к XX летним Азиатским играм 2026 года в Японии. Участникам напомнили о современных антидопинговых требованиях и важности соблюдения принципов честного спорта на пути к главным международным стартам сезона.



Анвар Юнусметов, старший тренер по пулевой стрельбе г.Шымкента: «Могу отметить таких спортсменов которые уже доказали свое мастерство, это мастер спорта международного класса Назиркульев Асадбек, ему не было равных в дисциплине moving target, радостно что у анс появляются молодые имена, молодые спортсмены отметился серебряной медалью Носков Олег в дисциплине пневматическая винтовка 10 метров, и также серебряной медалью отметился молодой спортсмен, мастер спорта международного класса Казаченко Ринат, на дистанции 50 метров из малокалиберной винтовки».



Чемпионат Республики Казахстан по пулевой стрельбе проходит в Алматы с 3 по 10 июля. Об окончательных итогах мы расскажем в следующих выпусках.