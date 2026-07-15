Шымкентские пулевики готовятся к мировым стартам

В современном стрелковом комплексе проходит открытое первенство СДЮСШОР №14 по пулевой стрельбе «Спорт против наркотиков». Турнир объединил молодых и возрастных стрелков. Параллельно ведущие спортсмены продолжают подготовку к Кубку мира, который пройдет с 20 по 29 июля в китайском городе Ханчжоу.

Напомним, ранее в Алматы завершился чемпионат Республики Казахстан по пулевой стрельбе, где спортсмены Шымкента вновь подтвердили высокий уровень подготовки, завоевав призовые места и успешно выступив в ряде дисциплин.



Артемий Кабаков, мастер международного класса: «У нас будет Кубок Мира в Китае, потом Азиатские игры в Японии, сейчас мы усердно готовимся. Приехали с чемпионата РК, там я занял второе место, немного уступил первому. В целом подготовка идет хорошо, тренируемся на открытом стрельбище. Хочу повысить свой результат, попадать в финалы, и занимать места».



Пять спортсменов Шымкента вошли в состав сборной Казахстана для участия в Кубке мира по пулевой стрельбе, который пройдет с 20 по 29 июля в китайском Ханчжоу. На престижном международном старте сильнейшие стрелки города будут бороться за высокие результаты в конкуренции с лучшими спортсменами мира.

Это еще раз подтверждает высокий уровень шымкентской школы пулевой стрельбы, которая из года в год готовит спортсменов, достойно представляющих Казахстан на крупнейших международных соревнованиях.



Анвар Юнусметов, старший тренер по пулевой стрельбе г.Шымкента: «В данный момент команда прибыла с города Алматы, где проходил чемпионат Республики Казахстан среди взрослых. Спортсмены отметились хорошими выступлениями, в общем медальном зачете мы выиграли. Участвовали в чемпионате РК 9 команд, мы одержали победу. Сейчас спортсмены сборной города Шымкента, претенденты на участие в Азиатских играх которые пройдут в сентябре в Японии, готовятся для участия в Кубке Мира, в рейтинговом, который пройдет с 20 по 29 июля в Ханжоу, Китай. В составе команды для участия к предстоящему Кубку Мира. Женскую винтовку будет представлять Безрукова Елизавета, Шульженко София. Пистолет у нас представляет мужской Кабаков Артемий, женский пистолет Алимбек Сауле, и мужскую винтовку Шахторин Никита».

Мы будем следить за выступлением наших спортсменов на Кубке мира в китайском Ханчжоу и обязательно расскажем вам о достигнутых результатах.