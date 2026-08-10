Пулевая стрельба: сборная Казахстана усиливает подготовку к Кубку мира

В кипрской Никосии проходит учебно-тренировочный сбор национальной команды Казахстана по пулевой стрельбе в рамках подготовки к предстоящему этапу ISSF World Cup. Сбор продлится до 20 августа, в нем участвуют 49 представителей казахстанской команды — 46 спортсменов и три тренера.

Среди них молодые и перспективные стрелки из разных регионов страны, представляющие Центр олимпийской подготовки в Астане, Дирекцию развития спорта РК и шымкентскую СДЮСШОР №14.

Енлик Асқар, мастер спорта международного класса Республики Казахстан по стрельбе по мишеням: «Сейчас мы вместе с национальной сборной находимся на учебно-тренировочном сборе в Никосии. Мы приехали сюда не отдыхать, а готовиться к предстоящим соревнованиям».

Тренировочный процесс проходит по трем направлениям: винтовочная группа, пистолетная группа и стрельба по движущейся мишени. Главная цель сбора — повышение спортивного мастерства, совершенствование техники стрельбы и подготовка спортсменов к международным стартам.

В программу входят специальные физические тренировки, контрольные стрельбы, совместные занятия, учебные турниры и финальные упражнения.

Олег Носков, мастер спорта международного класса: «В настоящее время в составе национальной сборной команды у нас проходит учебно тренировочный сбор, в Республике Кипр. В предстоящим этапам кубка мира каждый день у нас проходят интенсивные тренировки, работа на огневом рубеже, общая физическая подготовка. Все это, для того чтобы быть в максимально форме на предстоящих кубках мира».

Особое внимание уделяется развитию физических качеств, ежедневным тренировочным мероприятиям, восстановлению и психологической подготовке спортсменов.

Команда Казахстана проводит сбор с использованием современных методов тренировочного процесса, чтобы максимально подготовиться к новым этапам Кубка мира ISSF и повысить свои результаты на международной арене.