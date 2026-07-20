В Шымкенте завершилось первенство по пулевой стрельбе под девизом «Спорт против наркомании». В течение недели спортсмены соревновались в различных дисциплинах. Турнир объединил сильнейших стрелков, став не только спортивным состязанием, но и пропагандой здорового образа жизни.

Наилучшие результаты на первенстве показали Асадбек Назиреульев и Зухра Ирназарова. По итогам соревнований были сформированы две команды, которые представят Казахстан на международной арене: на чемпионате мира в Таллине (Эстония) и на Кубке мира в Китае.



Зухра Ирназарова, заслуженный мастер спорта РК: «На этих соревнованиях я заняла первые места, с достаточно хороший результатом, В одном упражнении показала наверное максимальное количество очков в которые я когда либо попадала. Стрельба сочетает в себе спорт, высокую концентрацию и психологию. Думаю, я хочу сделать максимум что я могу, и забрать медали».



По итогам первенства восемь спортсменов отправились на чемпионат мира в Таллин (Эстония). Еще пять стрелков представят Казахстан на Кубке мира в Китае. В состав национальной сборной вошли Елизавета Безрукова, София Шульженко, Никита Шахторин, Сауле Алимбек и Артемий Кабаков.



Наталья Юнусметова, старший тренер СДЮСШОР №14 по стрелковым смежным видам спорта: «У нас сегодня завершилось открытое первенство СДЮСШОР №14 под девизом спорт против наркотиков, в нем принимали участие спортсмены в трех категориях, взрослые юноши, юниоры и спортсмены 2010 года рождения и моложе. Данные соревнования у нас идут на этап подготовки к кубку Мира, и чемпионату Мира. На данный момент лучшие спортсмены на движущаяся мишени это Назиркульев Асадбек, и Ирназарова Зухра. Они показывают наилучшие результаты начиная с чемпионата РК с Алматинской области, и также на винтовке это Безрукова Елизавета, Шульженко София, и на пистолете Кабаков Артемий».



Мы будем внимательно следить за выступлением наших спортсменов на чемпионате мира в Таллине и Кубке мира в Китае, где они представят Казахстан на международной арене.

Желаем им точных выстрелов, уверенных побед и достойных результатов.