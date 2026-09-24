После 23 лет розыска мужчину осудили в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговор по делу о крупной партии героина, которое берёт начало ещё в 2003 году. Тогда, по материалам дела, мужчина участвовал в перевозке более 34 килограммов наркотика, после чего скрылся и был объявлен в международный розыск.

Спустя более двух десятилетий его задержали в России и доставили в Казахстан. Подсудимый вину не признал, однако суд счёл доказательства достаточными и назначил ему 13 лет лишения свободы.

Приговор уже вступил в законную силу. Как раскрывалось дело 23-летней давности — смотрите в сюжете.