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На главную Анонс После 23 лет розыска мужчину осудили в Шымкенте

После 23 лет розыска мужчину осудили в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте вынесли приговор по делу о крупной партии героина, которое берёт начало ещё в 2003 году. Тогда, по материалам дела, мужчина участвовал в перевозке более 34 килограммов наркотика, после чего скрылся и был объявлен в международный розыск.

Спустя более двух десятилетий его задержали в России и доставили в Казахстан. Подсудимый вину не признал, однако суд счёл доказательства достаточными и назначил ему 13 лет лишения свободы.

Приговор уже вступил в законную силу. Как раскрывалось дело 23-летней давности — смотрите в сюжете.

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