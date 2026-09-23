Литература без границ: в Шымкенте прошла встреча незрячих и слабовидящих

В Шымкенте для незрячих и слабовидящих организовали литературную встречу «Осень и мы». Участники читали стихи, исполняли песни, обсуждали книги и делились впечатлениями от прочитанного.

Мероприятие прошло на базе специальной библиотеки в рамках деятельности клуба «Тағдырластар». Он был создан в 2011 году и уже 15 лет объединяет единомышленников не только из Шымкента, но и из Туркестана и других регионов. В рамках мероприятия участникам клуба также вручили подарки.

«Мы уделяем особое внимание популяризации чтения, обсуждаем и разбираем произведения на разные темы. Наша библиотека поддерживает инициативу Президента „Читающая нация“. В рамках этого направления мы проводим различные мероприятия и объединяем людей, которые любят книги», — рассказал Ербек Бакиев, руководитель отдела специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Шымкента.