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Полицейские Шымкента пресекли незаконный оборот оружия

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Редактор Юлия Машковская
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Сотрудники департамента полиции Шымкента совместно с городской прокуратурой провели оперативно-розыскные мероприятия по фактам незаконного оборота оружия.

По данным полиции, в ходе работы в Алматы и Усть-Каменогорске были обнаружены тайники с оружием. Из них изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе нарезные карабины и винтовки.

По подозрению в причастности к незаконному обороту оружия задержаны четыре человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование.

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