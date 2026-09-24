Полицейские Шымкента пресекли незаконный оборот оружия

Сотрудники департамента полиции Шымкента совместно с городской прокуратурой провели оперативно-розыскные мероприятия по фактам незаконного оборота оружия.

По данным полиции, в ходе работы в Алматы и Усть-Каменогорске были обнаружены тайники с оружием. Из них изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе нарезные карабины и винтовки.

По подозрению в причастности к незаконному обороту оружия задержаны четыре человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование.