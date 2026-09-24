Новую технологию лечения аритмии впервые применяют в Шымкенте

В городской больнице №2 Шымкента внедряют современный метод лечения нарушений сердечного ритма — наносекундную абляцию. Новую технологию представили в рамках международной конференции и мастер-класса с участием специалистов из Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран.

Во время практической части зарубежные врачи продемонстрировали применение метода непосредственно во время операции. По словам специалистов, технология позволяет проводить лечение без общего наркоза и сокращает продолжительность процедуры.

В больнице также планируют дальше развивать аритмологию и кардиохирургию.

Как работает новый метод и кому он может помочь — смотрите в сюжете.