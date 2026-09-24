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Мошенники научились обходить биометрию с помощью ИИ

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Анастасия Новикова
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Биометрическая идентификация, которая должна защищать клиентов банков и МФО от мошенников, столкнулась с новой угрозой — дипфейками.

Современные нейросети позволяют создавать цифровые копии внешности и мимики человека, а злоумышленники всё чаще пытаются использовать их для обхода систем распознавания.

Эксперты предупреждают, что одного распознавания лица уже недостаточно.

Финансовым организациям приходится усиливать многоуровневую защиту и отслеживать вмешательство не только в видеопоток, но и в работу самого устройства.

Насколько уязвимы банковские приложения и можно ли защитить свои данные от новых схем — смотрите в сюжете.

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