Мошенники научились обходить биометрию с помощью ИИ

Биометрическая идентификация, которая должна защищать клиентов банков и МФО от мошенников, столкнулась с новой угрозой — дипфейками.

Современные нейросети позволяют создавать цифровые копии внешности и мимики человека, а злоумышленники всё чаще пытаются использовать их для обхода систем распознавания.

Эксперты предупреждают, что одного распознавания лица уже недостаточно.

Финансовым организациям приходится усиливать многоуровневую защиту и отслеживать вмешательство не только в видеопоток, но и в работу самого устройства.

Насколько уязвимы банковские приложения и можно ли защитить свои данные от новых схем — смотрите в сюжете.