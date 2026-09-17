После блефаропластики женщина потеряла зрение в Шымкенте

В Шымкенте суд вынес приговор по делу о незаконном оказании услуг в сфере пластической хирургии.

Как установил суд, подсудимый, не имея сертификата специалиста и соответствующей лицензии, провёл женщине операцию по блефаропластике. После вмешательства пациентка полностью потеряла зрение на одном глазу.

Суд признал подсудимого виновным по части 2 статьи 322 Уголовного кодекса РК и назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, в течение трёх лет ему запрещено заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью.

В прокуратуре напомнили, что перед обращением за медицинскими услугами необходимо проверять наличие у специалиста соответствующей квалификации и лицензии. Незаконное медицинское вмешательство может привести к тяжёлым последствиям для здоровья.