Газовую инфраструктуру Шымкента обновляют по инвестпрограмме

В Шымкенте продолжают модернизацию газораспределительной системы. В городе уже проложили более 10 километров новых трубопроводов и установили семь газорегуляторных пунктов. Работы проводят в рамках инвестиционной программы, на которую в Шымкенте предусмотрено около 273 миллионов теңге.

Специалисты отмечают, что обновление изношенных сетей позволит повысить пропускную способность системы, снизить потери давления и уменьшить риск аварийных ситуаций. При замене старых труб используют современные материалы с более длительным сроком эксплуатации.

Какие участки уже обновили и как модернизация повлияет на надежность газоснабжения — смотрите в сюжете.