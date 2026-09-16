Реклама
Freedom broker
На главную Анонс Газовую инфраструктуру Шымкента обновляют по инвестпрограмме

Газовую инфраструктуру Шымкента обновляют по инвестпрограмме

-
Алиса Дуваева
-
16

В Шымкенте продолжают модернизацию газораспределительной системы. В городе уже проложили более 10 километров новых трубопроводов и установили семь газорегуляторных пунктов. Работы проводят в рамках инвестиционной программы, на которую в Шымкенте предусмотрено около 273 миллионов теңге.

Специалисты отмечают, что обновление изношенных сетей позволит повысить пропускную способность системы, снизить потери давления и уменьшить риск аварийных ситуаций. При замене старых труб используют современные материалы с более длительным сроком эксплуатации.

Какие участки уже обновили и как модернизация повлияет на надежность газоснабжения — смотрите в сюжете.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.