В Туркестанской области нашли способ выращивать саженцы на солончаковых почвах

В Туркестанской области внедряют новые методы озеленения на засоленных и засушливых территориях. Иностранные специалисты представили технологии выращивания деревьев и цветов, которые позволяют значительно повысить приживаемость саженцев.

На отдельных участках этот показатель достиг 90 процентов.

В регионе также планируют развивать питомники и создавать тепличные комплексы для выращивания миллионов саженцев.

Какие технологии будут использовать и как их планируют применять в районах области — смотрите в сюжете.