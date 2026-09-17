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В Туркестанской области нашли способ выращивать саженцы на солончаковых почвах

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Алиса Дуваева
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В Туркестанской области внедряют новые методы озеленения на засоленных и засушливых территориях. Иностранные специалисты представили технологии выращивания деревьев и цветов, которые позволяют значительно повысить приживаемость саженцев.

На отдельных участках этот показатель достиг 90 процентов.

В регионе также планируют развивать питомники и создавать тепличные комплексы для выращивания миллионов саженцев.

Какие технологии будут использовать и как их планируют применять в районах области — смотрите в сюжете.

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