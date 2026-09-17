Жителям Шымкента пересчитали счета за тепло

В Шымкенте потребителям без приборов учета тепловой энергии пересчитали плату за отопление по итогам сезона 2025–2026 годов.

По данным Комитета по регулированию естественных монополий, сумма перерасчета в городе составила 38,5 млн теңге с учетом НДС.

Перерасчет проводят с учетом фактической температуры наружного воздуха. Если начисленная ранее сумма оказалась выше фактической стоимости потребленного тепла, разницу отражают в лицевом счете потребителя отдельной строкой в виде аванса.

В целом по Казахстану перерасчет за отопительный сезон составил более 1,2 млрд теңге. Для сравнения, годом ранее потребителям без приборов учета тепла пересчитали около 1,55 млрд теңге.

По вопросам перерасчета жители Шымкента могут обратиться в городской департамент Комитета по регулированию естественных монополий по телефону 8 (7252) 32-15-07.