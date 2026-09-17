В Шымкенте стартовали десятидневные военные сборы

В Шымкенте на учебном полигоне «Актас» начались плановые тактико-специальные учения с участием военнообязанных. В сборах принимают участие около 170 человек, призванных из запаса. Подготовка продлится десять дней — с 16 по 25 сентября.

В первый день участники прошли регистрацию и медицинский осмотр, получили военное обмундирование и необходимое снаряжение.

В рамках сборов военнообязанные проходят тактическую, огневую, специальную и государственно-правовую подготовку. На полигоне они отрабатывают действия в составе подразделений, выполняют практические упражнения по стрельбе и совершенствуют навыки работы в полевых условиях.

Отдельным этапом станет принятие Военной присяги теми участниками, которые ранее её не проходили.

Основная часть занятий проходит на полигоне «Актас». По итогам сборов командование оценит уровень подготовки участников.

Завершатся учения 25 сентября. Военнообязанных, показавших лучшие результаты, отметят грамотами и памятными знаками.