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На главную Анонс Жителей Шымкента приглашают на форум по цифровой безопасности

Жителей Шымкента приглашают на форум по цифровой безопасности

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

17 сентября в Шымкенте состоится городской форум-семинар «День кибербезопасности: цифровая гигиена и технологии защиты данных». Организатором выступает городское управление цифровизации.

Участникам расскажут, как защититься от интернет-мошенников, распознавать киберугрозы, сохранять персональные данные и соблюдать правила цифровой безопасности. Основная аудитория форума — студенты и молодежь.

В программе также предусмотрены интерактивный онлайн-квиз, нетворкинг и розыгрыш призов.

Главным призом станет iPhone 16, за второе и третье места участники получат беспроводные наушники и смарт-часы. Также предусмотрены дополнительные подарки.

Форум пройдет 17 сентября с 10:00 до 17:00 в центре «Көрме».

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