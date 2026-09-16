Жителей Шымкента приглашают на форум по цифровой безопасности

17 сентября в Шымкенте состоится городской форум-семинар «День кибербезопасности: цифровая гигиена и технологии защиты данных». Организатором выступает городское управление цифровизации.

Участникам расскажут, как защититься от интернет-мошенников, распознавать киберугрозы, сохранять персональные данные и соблюдать правила цифровой безопасности. Основная аудитория форума — студенты и молодежь.

В программе также предусмотрены интерактивный онлайн-квиз, нетворкинг и розыгрыш призов.

Главным призом станет iPhone 16, за второе и третье места участники получат беспроводные наушники и смарт-часы. Также предусмотрены дополнительные подарки.

Форум пройдет 17 сентября с 10:00 до 17:00 в центре «Көрме».