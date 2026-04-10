В Шымкенте ведется борьба с киберпреступлениями

В Шымкенте продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Антифрод», направленное на предупреждение интернет-мошенничества. По словам сотрудников правоохранительных органов, с 1 февраля в результате проведённой работы достигнуты конкретные результаты в борьбе с киберпреступностью.

Задержаны трое фигурантов уголовных дел, находившихся в розыске, пресечена деятельность одной организованной преступной группы. Раскрыта незаконная деятельность двух хакеров. Также задержаны пять человек, занимавшихся незаконной активацией SIM-карт. У них изъято более 3000 «симок» и 18 мобильных телефонов. Помимо этого, к ответственности привлечены около 40 граждан, причастных к киберпреступлениям.

Арман Бейсенбаев, первый заместитель начальника ДП г. Шымкента: «За совершение киберпреступлений к ответственности привлечены 37 человек, ещё 27 граждан поставлены на профилактический учёт. Через систему «Антифрод» заблокировано более 15,5 миллиона тенге, предотвращено свыше 18 тысяч мошеннических звонков, а также заблокированы 337 интернет-ресурсов, использовавшихся в преступных целях. Данные меры реализуются в рамках принципа «Закон и порядок» и направлены на обеспечение безопасности граждан».

Полицейские призывают жителей быть бдительными. Они рекомендуют не доверять сомнительным звонкам и сообщениям, не переходить по неизвестным ссылкам, а также не передавать посторонним данные банковских карт.