Жителей Шымкента предупредили об учениях в Shymkent Plaza

16 сентября в Шымкенте пройдут пожарно-тактические учения. Тренировка начнется в 10:00 в торгово-развлекательном центре Shymkent Plaza, расположенном по адресу: площадь Аль-Фараби, 3/1.

По сценарию спасатели отработают тушение условного пожара на объекте с массовым пребыванием людей и эвакуацию посетителей в безопасную зону. Также будет проверено взаимодействие пожарных подразделений, сотрудников торгового центра и городских служб.

Во время учений возле торгового центра будет задействована пожарная техника и автомобили специальных служб. Жителей и гостей Шымкента просят сохранять спокойствие и не беспокоиться из-за скопления спецтранспорта.