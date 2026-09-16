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На главную Анонс Жителей Шымкента предупредили об учениях в Shymkent Plaza

Жителей Шымкента предупредили об учениях в Shymkent Plaza

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Редактор Юлия Машковская
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16 сентября в Шымкенте пройдут пожарно-тактические учения. Тренировка начнется в 10:00 в торгово-развлекательном центре Shymkent Plaza, расположенном по адресу: площадь Аль-Фараби, 3/1.

По сценарию спасатели отработают тушение условного пожара на объекте с массовым пребыванием людей и эвакуацию посетителей в безопасную зону. Также будет проверено взаимодействие пожарных подразделений, сотрудников торгового центра и городских служб.

Во время учений возле торгового центра будет задействована пожарная техника и автомобили специальных служб. Жителей и гостей Шымкента просят сохранять спокойствие и не беспокоиться из-за скопления спецтранспорта.

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