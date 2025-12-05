Как личная информация попадает к мошенникам

Мошенники сегодня знают о нас куда больше, чем мы можем представить. Их звонки становятся всё убедительнее, потому что они используют реальные сведения: где вы были, какие документы недавно оформляли, какой сервис посещали.

Эксперты говорят, таким образом злоумышленники подстраивают свои схемы под недавнюю активность, заставляя поверить в их легенду.

Звонки мошенников всё настойчивее, а их схемы быстро подстраиваются под актуальные новости. Теперь предпринимателей все чаще пугают новым налоговым кодексом, который вступит в силу в следующем году. Мошенники давят на срочность и важность, убеждая, что бизнесмену нужно немедленно подтвердить свой статус.

Похожие схемы используют и в других ситуациях, если человек недавно был в поликлинике, оформлял доставку или оставлял контакты в сервисах. Как эти данные попадают к мошенникам? Эксперты объясняют: утечки баз данных случаются регулярно, а часть информации люди сами публикуют в открытом доступе.

«Есть личная информация, мы неосознанно публикуем контактную информацию, персональные данные в социальных сетях и прочее. Преступники занимаются огромной информацией. Самое сложное, конечно, это если это адресная, целевая, тогда уже по вам соберут персонально какие-то сведения», — говорит Калилалло Байтасов, эксперт в области кибербезопасности.

Многих пугают SMS-коды, которые приходят во время таких звонков. Люди думают, что злоумышленники уже получили их данные. Но специалисты уверяют: пока вы сами не продиктуете код, войти в ваши аккаунты они не смогут. Главное, не паниковать и не передавать код.

«Сценарии становятся все изощреннее любопытнее и к сожалению действеннее. Что должно противостоять этому? Максимально уровень включенной паранои, полное недоверие к любому входящему звонку, если только вы не уверены, что вам должны позвонить сейчас», — говорит Евгений Питолин, эксперт в области кибербезопасности.

По данным МВД, в этом году зарегистрировано 14 тысяч случаев мошенничества. Это на 20% больше, чем годом ранее, и тенденция — угрожающая.