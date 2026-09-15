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На главную Анонс Онкогинекологи проведут бесплатный прием в Шымкенте

Онкогинекологи проведут бесплатный прием в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

26 сентября в Шымкенте пройдет День открытых дверей, посвященный женскому здоровью. Прием организуют в Городской многопрофильной больнице с онкологическим центром по адресу: улица А. Байтурсынова, 85А.

В этот день женщины смогут бесплатно получить консультацию онкогинеколога. При наличии медицинских показаний также будут проводиться ультразвуковое исследование, цитологические и гистологические исследования.

Организаторы призывают женщин не откладывать профилактические обследования и своевременно обращаться к специалистам.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам call-центра:

8 (7252) 922-111
8 (7252) 922-112.

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