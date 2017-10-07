Жители Абайского района уверяют: обещания акимата кардинально расходятся с реальностью. У шымкентцев, проживающих по улице 1 Мая вопросы к акимату уже перешли в разряд риторических и все начинаются со слова: почему.
Внятных ответов на вопрос: «Почему?» абайцы пока не получили.
- «Почему акимат не реагирует на наши просьбы о помощи в отношениях с подрядчиком? В 2014 году мы согласились на ремонт по государственной программе модернизации жилья. Теперь платим от 700 до 1000 тенге ежемесячно за то, что весь ремонт сыплется и рушится. Новая кровля потекла… А ведь именно акимат уговорил нас это сделать, обещая контроль и содействие! Теперь все не при чем…»
2. «Почему акимат постоянно обещает заасфальтировать дорогу, ведущую к домам и двор в доме №14? Улыбаются, обещают, заверяют… Прямо клянутся… Дел никаких и так продолжается из года в год. Почему?»
3. «Почему, несмотря на заверения акимата, очередь строительства детских площадок до нашего двора в доме №14 никак не доходит. И как мы узнаем из сторонних источников, и не дойдет? Почему акимат постоянно утверждает, что не сегодня-завтра у нас будет рай для детей?»
Жительница дома №14 по улице 1 Мая Венера Едильбаева говорит, что дело уже даже не в деньгах. Дело в отношении в людям. И учтивость и улыбчивость тут совершенно не при чем: «К нам относятся как будто мы убогие какие-то, все обещают… Лишь бы мы дальше не пошли жаловаться. А так, проглотили конфетку от акимата и снова послушные…»
Последние обещания по всем вопросам «Почему» в этом дворе звучали еще в мае. Уже осень и житель вновь собрались послушать улыбчивых чиновников. Последние церемониться не стали: «Денег нет!»
«В мае месяце у нас была ПСД, но не было денег, и сейчас такая же ситуация. А по поводу ремонта жилья, этот дом попал в программу, и если есть минусы, пусть приходят жители с заявлением, мы обратимся в подрядкомпанию», — пояснила Гульжан Алтаева, руководитель отдела инфраструктуры и благоустройства аппарата акима Абайского района.
Жители 14-го дома по улице 1 Мая сдаваться не намерены. Они хотят рассказать о своих бедах лично городскому главе. Горожане надеются, что Габидулла Абдрахимов не оставит жильцов пятиэтажного дома один на один со своей проблемой. Аким непременно изыщет обещанные средства и накажет виновных за безалаберную модернизацию.
Шуддин Саидов
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2 Комментариев Включено "Жители Абайского района уверяют: обещания акимата кардинально расходятся с реальностью"
Да, это не только там. На моё заявление вобще никто не отреагировал вобще никак. наш двор вобще без всякого ремонта и прочего. Тут хоть Аким что-то пообщеал, везунчики. А у нас все по нулям даже обещания и того нет.
Да, и во двор по улице 30 лет Октября д. 2. пусть Акимат Абайского района тоже обратит внимание, во дворе нет нормальной детской площадки детям играть не где, да еще через наш двор летят машины которые не хотят стоять на светофоре все пролетают через наш двор, что создает угрозу жизни нашим детям которых одних во двор выпускать стало крайне опасно. Пожалуйста обратите внимание на наш двор!!!!