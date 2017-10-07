Жители Абайского района уверяют: обещания акимата кардинально расходятся с реальностью. У шымкентцев, проживающих по улице 1 Мая вопросы к акимату уже перешли в разряд риторических и все начинаются со слова: почему.

Внятных ответов на вопрос: «Почему?» абайцы пока не получили.

«Почему акимат не реагирует на наши просьбы о помощи в отношениях с подрядчиком? В 2014 году мы согласились на ремонт по государственной программе модернизации жилья. Теперь платим от 700 до 1000 тенге ежемесячно за то, что весь ремонт сыплется и рушится. Новая кровля потекла… А ведь именно акимат уговорил нас это сделать, обещая контроль и содействие! Теперь все не при чем…»

2. «Почему акимат постоянно обещает заасфальтировать дорогу, ведущую к домам и двор в доме №14? Улыбаются, обещают, заверяют… Прямо клянутся… Дел никаких и так продолжается из года в год. Почему?»

3. «Почему, несмотря на заверения акимата, очередь строительства детских площадок до нашего двора в доме №14 никак не доходит. И как мы узнаем из сторонних источников, и не дойдет? Почему акимат постоянно утверждает, что не сегодня-завтра у нас будет рай для детей?»

Жительница дома №14 по улице 1 Мая Венера Едильбаева говорит, что дело уже даже не в деньгах. Дело в отношении в людям. И учтивость и улыбчивость тут совершенно не при чем: «К нам относятся как будто мы убогие какие-то, все обещают… Лишь бы мы дальше не пошли жаловаться. А так, проглотили конфетку от акимата и снова послушные…»

Последние обещания по всем вопросам «Почему» в этом дворе звучали еще в мае. Уже осень и житель вновь собрались послушать улыбчивых чиновников. Последние церемониться не стали: «Денег нет!»

«В мае месяце у нас была ПСД, но не было денег, и сейчас такая же ситуация. А по поводу ремонта жилья, этот дом попал в программу, и если есть минусы, пусть приходят жители с заявлением, мы обратимся в подрядкомпанию», — пояснила Гульжан Алтаева, руководитель отдела инфраструктуры и благоустройства аппарата акима Абайского района.

Жители 14-го дома по улице 1 Мая сдаваться не намерены. Они хотят рассказать о своих бедах лично городскому главе. Горожане надеются, что Габидулла Абдрахимов не оставит жильцов пятиэтажного дома один на один со своей проблемой. Аким непременно изыщет обещанные средства и накажет виновных за безалаберную модернизацию.

Шуддин Саидов