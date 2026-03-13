Как в Казахстане модернизируют энергетику и ЖКХ

Модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры в Казахстане становится одной из ключевых задач ближайших лет. Большая часть сетей и объектов была построена десятилетия назад и сегодня работает на пределе своих возможностей.

Рост населения, расширение городов и увеличение потребления энергии требуют масштабного обновления систем тепло- и электроснабжения.

В Казахстане продолжается реализация национальной программы по модернизации энергетического и коммунального секторов. По данным правительства, подтверждённые проекты уже сформированы на сумму 974 миллиарда тенге.

В стадии реализации находятся 34 проекта, ещё 130 — на этапе определения подрядчиков. Дополнительно 145 инициатив проходят различные стадии отбора. Для контроля работы регионов сформирован рейтинг вовлечённости акиматов в реализацию программы.

«По утвержденному плану-графику реализации МЭКС имеются определенные отставания, хотя он содержит конкретные параметры по протяженности сетей, объемам финансирования и распределению по регионам. За каждым показателем закреплены ответственные государственные органы. Требую представить детальную информацию о достижении целевых индикаторов. В случае затягивания сроков будет рассмотрена персональная ответственность должностных лиц», — Канат Бозумбаев, заместитель премьер-министра.

ЗВ рамках национального проекта продолжается строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений. Всего программа модернизации энергетического и коммунального комплекса рассчитана до 2030 года и должна охватить не менее 200 объектов по всей стране.

Эксперты отмечают, что необходимость обновления инфраструктуры назрела давно. Значительная часть объектов коммунальной и энергетической системы Казахстана была построена ещё в советский период.

Многие тепловые сети, электростанции, котельные и инженерные коммуникации эксплуатируются десятилетиями и сегодня физически и технологически устарели. Изношенные мощности приводят к потерям энергии, авариям и перебоям.

«У Казахстана особо выбора нет, нужно понимать, что мы живем в очень большой стране, очень много затрат и потерь на транспортировку электроэнергии, довольно большие затраты на отопление всего этого. Наши города растут, наше население растет, и мы с вами тоже об этом говорили, я в телеграм-канале об этом писал. У нас сейчас 20,5 миллионов человек проживает, а по прогнозам к 40-50 году у нас будет проживать примерно 25 миллионов человек. Представьте, как весь этот прирост населения обеспечивает электроэнергии, теплоэнергии, если мы сейчас в дефиците стоим всего и электроэнергии, и теплоэнергии, и газа для отопления «, — Олжас Байдильдинов, член клуба экспертов при сенате парламента РК.

При этом специалисты предупреждают, что обновление сетей и строительство новых объектов потребует значительных инвестиций. И в долгосрочной перспективе тарифы на комуслуги неизбежно вырастут.