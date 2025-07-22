В Енбекшинском районе исполнили давнюю мечту детей и родителей

Ергешбай Парманов живёт в жилом массиве Карабастау с 1960 года. Говорит, что с каждым годом населенный пункт становится все больше, а вместе с ростом населения растут и потребности.

Одним из давних запросов жителей была детская площадка. Теперь этот вопрос решён. На месте заброшенного объекта появилась новая игровая зона.

Ергешбай Парманов, местный житель: «В этом году уже третью площадку строят в Карабастау. Все наши просьбы исполняются. Провели освещение, укладывают асфальт. Мы просили у акима города построить спортплощадку — сейчас этот вопрос уже рассматривается».

Кайрат Аккошкаров, житель района: «Здесь раньше был старый медпункт, ещё со времён Советского Союза. Уже разваливался. Мы, активисты и аксакалы, обратились в акимат, и нас услышали. Постройку убрали, расчистили территорию, теперь здесь играют дети. поставили современную детскую площадку. Мы очень рады».

В акимате рассказали, как нашли подходящий участок.

Марлан Жолдахмет, заместитель акима Енбекшинского района: «Площадки уже построены в микрорайоне Жулдыз, в Карабастау напротив школы, на улице Жалын, на Асубулак. Во время строительства жители Асубулак обратились с просьбой обустроить игровую зону. Мы обследовали территорию — там были незаконные постройки, сараи и гаражи. Сейчас идёт демонтаж. На следующей год планируем построить там детскую площадку».

Отметим, в этом году в рамках проекта «Бюджет народного участия» в Енбекшинском районе ведётся масштабная работа. Запланировано строительство 35 детских площадок, 5 скверов и прокладка 13 километров пешеходных дорожек. На сегодняшний день уже реализованы 34 игровых зоны, и они служат на благо жителей.