Когда, на самом деле, хочется творить добро

Десятки пакетов с продуктами загружаются в машины. Сегодня у клуба добряков выездной день. Эти пакеты и новогодние поздравления будут доставлены по адресам 90 ветеранов.

Молодой волонтер Евгения Покровская пришла в Клуб добряков полгода назад. Нашла его совершенно случайно в социальной сети Инстаграм. С тех пор ни дня без добрых дел и помощи людям. На вопрос почему она это делает, девушка отвечает просто:

«Потому что очень хочется, чтобы наш мир стал добрее. У меня есть огромное желание помогать нуждающимся людям и делать мир добрее».

Первые дни на службе добрых дел Евгения вспоминает охотно и с теплотой.

«Когда я в первый раз позвонила администратору Наргизе, я попросила, чтобы она дала мне семью, у меня было просто желание помочь с продуктами. Я купила их, привезла, помимо этого я еще привезло школьные принадлежности и для деток игрушки, памперсы. У одной из наших семей есть дочь, они малообеспеченные. Я ей подарила ободки, сережки, заколки и т.д. Я никогда не видела столько благодарности в глазах. Этот случай он меня просто действительно задел. Это был просто ободок и сережки», — вспоминает девушка.

Так и сейчас просто все необходимое, но как это ценят люди. А больше всего сегодня для ветеранов ценно внимание. Николай Гаврилович Тарасов — ветеран ВОВ встретил добряков с радостью. Рассказал, как служил в Польше, как он и его товарищи отбивались от врага и как до последнего не давали ему прорвать оборону. Эти годы он запомнил на всю жизнь, и хочет, чтобы помнила и ценила свою историю молодежь.

«Ну воинские части у нас все время отмечают, отмечают, как всех участников. Как 92 года отметил, приходила делегация вместе с акимом города. Он и вместе там работники, участники с ним. И я сам тоже, но сейчас я мало хожу, но принимал участие, в школу ходил, выступал в 17-ой своей, потом еще в институте приглашали… Приходили раньше, ко всем приходили. А уже, которые постарше, тем более последние годы», — делится ветеран ВОВ Николай Гаврилович Тарасов.

Клуб добряков намерен все исправить. Сегодня только один из его рабочих дней. Помимо этого волонтеры каждый вечер стоят в торговых центрах города. Проводят акцию «Корзина добра». В нее любой горожанин, который только что вышел из супермаркета, может положить что-то из продуктов, кому что не жалко. Это непременно отправится по адресам нуждающихся.

«Чем занимается наш клуб? наш клуб помогает многодетным матерям, малоимущим семьям. Помогает чем? продуктами, одеждой, лекарствами. Финансово, т.е. финансового сбора мы не делаем и такой помощи мы не оказываем. Только в том случае, если сами люди отозвавшиеся, у нас вот есть страничка в инстаграме и если люди хотят помочь, то это напрямую уже к той или иной семье… У нас есть волонтеры, на данный момент 27 волонтеров в клубе находится. Это люди от 20 до 45 лет…Именно сейчас я скажу, за 2 месяца 10 студентов прибавилось», — рассказывает администратор клуба добряков Наргиза Рашитова.

Клуб добряков работает в 6 городах Казахстана: Астане, Алматы, Караганде, Костанае, Актобе и у нас в Шымкенте. Здесь он открыт с мая 2016 года и продолжает пополняться желающими делать добрые дела.

Зарина Шарипова