9-летний мальчик из Шымкента нуждается в помощи

Протянуть руку помощь может каждый из нас. В дорогостоящем лечении нуждается 9-летний мальчик из Шымкента.

Врачам пришлось удалить одну почку, но ситуация не выправилась, теперь мальчик нуждается в дорогостоящем лечении. Как можно спасти ребенка?

9-летний Дидар Маханбет вместе того, чтобы играть во дворе с ровесниками, уже два года находится в стенах разных больниц. Сначала появилась опухоль, пришлось удалить почку. Дидар перенес 11 сеансов химиотерапии. Надежда на полное излечение есть.

В Индии обещают помочь, но для этого нужно собрать 10 млн тенге. Мама мальчика рассказывает пока удалось собрать только треть необходимой суммы.

«Нам сказали, чтобы не терять время приехать в Индию в клинику «Апола». Сейчас мы собрали 3,5 млн тенге, осталось 6 с половиной. Я прошу всех, помогите, пожалуйста», — говорит Молдир Рысбекова, мама Дидара.

Диагноз у Дидара рабдоидная опухоль, метастазы уже перешли на легкие. Врачи говорят, излечить пациента можно только за границей. Пока опухоль не повредила головной мозг.

«Провели осмотр в исследовательском центре педиатрии и детской хирургии, там же лечили. Врачи поставили диагноз — Саркома правого заброшенного пространства 4-ой стадии. Там он прошел терапию», — говорит Женис Жаркынбеков, врач-онколог.

Дидар — пятый ребенок в семье, из-за регулярных переливаний крови, у него выявлен и гепатит С. Родители мальчика не теряют надежды и верят в исцеление. Помочь может и каждый из нас.

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