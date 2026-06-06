Доброта заразительна

Я давно догадывалась, что рано или поздно, но этому явлению найдут-таки научное объяснение. Нашли! Доброта действительно оказалась заразительной.

Люди, ставшие свидетелями добрых поступков, милосердия, альтруизма, как правило, следуют их примеру.

Секрет «заразительности доброты» — в цепочке положительных действий, которые укрепляют социальные связи, формируют культуру взаимопомощи и дарят веру в человечество.

По сути своей, доброта — это энергия направленного действия. Она бескорыстна. Но у нее есть ряд необычных свойств: она может возвращаться, восхищать и вдохновлять окружающих. При этом она многократно усиливается, распространяясь через множество людей. Так рождается цепная реакция взаимопомощи — добра становится еще больше.

Многие из нас, столкнувшись с проявлением доброты, став свидетелем такого поступка, не можем оставаться прежними.

…В середине мая в соцсети Facebook появилось очередное видео известного шымкентского блогера Антонины Шамбиловой. В нем — видеорассказ, что недавно в мкр «Север» на перекрестке внезапно заглох и задымился двигатель легкового автомобиля. Водитель в панике. Еще несколько минут — и машина может взорваться. Ни одно из проезжающих авто не остановилось, все спешили мимо. И только из автобуса маршрута №10 выскочил водитель с огнетушителем и устремился к этому автомобилю. Он быстро потушил дымящийся двигатель, предотвратив возможную трагедию.

Антонина сопроводила свое короткое видео стихотворением Самуила Маршака «Рассказ о неизвестном герое»: «Ищут пожарные. Ищет милиция. Ищут фотографы. В нашей столице. Ищут давно. Но не могут найти. Парня какого-то. Лет двадцати…»

Из комментариев под этим видео стало понятно, что водителя автобуса зовут Даурен. Фото с номерным знаком автобуса 966 АЕ 17 разместила сама Антонина.

Вот так, практически на наших глазах родился современный шымкентский герой по имени Даурен. Респект и уважение молодому мужчине! Ассоциации перевозчиков «Южавтотранс» стоит побеспокоиться о существенном поощрении такого героя. Уверена, весь город поддержит.

Второй факт. 25 мая в школах страны прошел «Последний звонок». Школьный двор, на котором выстроились выпускники, залит солнцем. Этого солнечного света так много, что он слепит глаза. Юноша-выпускник своими широкими ладонями создал тень для очаровательной одноклассницы. Благо рост парня позволил делать это без труда. Столько заботы в этом жесте… Умиляет и то, как девочка улыбается в ответ. Для нее это естественный знак внимания — так и должно быть! «А разве бывает по-другому?» — читается на ее милом и счастливом личике.

Факт третий. Фото того же дня на этот раз в соцсети Instagram. На лавочке сидят выпускники школы. Ничего странного, пока не присмотришься к деталям. Девушка явно в мужской обуви что-то рассматривает в мобильном телефоне. Сидящий рядом парень держит в одной руке букет, в другой — пару новых модельных туфель своей спутницы. Сам в… носках. Он отдал без всякого сожаления свою обувь однокласснице, которая натерла мозоли на ногах модной обновкой. Вот такая мизансцена. Даже если и постановочная, как уверяют некоторые комментаторы, все равно очень милая. Еще одно изящное напоминание, как надо бережно относиться к своим спутницам.

Факт четвертый. Опять же благодаря видео Антонины Шамбиловой на этот раз в «ТикТоке». Посмотрев его, узнала о республиканском благотворительном фонде защиты природы Tasbaqa («Тасбака»). В переводе с казахского тасбака — это черепаха. Этот фонд занимается сохранением и защитой среднеазиатской (степной) черепахи — уникального и редкого вида, обитающего в степных зонах страны. Сотрудники и волонтеры фонда спасают от гибели не только черепах, но и змей, ящериц.

Степи и пустыни — естественная среда обитания этой живности. Такими их задумал Создатель. Во время весенне-полевых работ гибнут тысячи черепах, змей и ящериц. Посевная в Туркестанской области начинается не позднее марта-апреля. И вот тогда-то под ножами плугов, под гусеницами тракторов гибнут представители местной фауны. Им же не объяснишь, мол, господа черепахи, отползите на время подальше, здесь опасно. И земледельцам не до подобных сантиментов: у них горячая пора посевной… Говоря современным языком, налицо конфликт интересов.

Спасать животных на протяжении нескольких лет взялись волонтеры фонда Tasbaqa.

На видео Антонины запечатлены моменты ручного сбора черепах. Их собирают сотнями, тысячами, а затем пакуют в приспособленную тару и перевозят в безопасную среду обитания.

Отдельная тема в деле спасения рептилий — это глубокие траншеи, которыми земледельцы «огораживают» свои поля. По сути, для черепах, ящериц и ежей — это настоящие могилы, попав в которые, они самостоятельно выбраться уже не могут… Глубина траншей в отдельных районах области достигает трех метров!

С устроителями траншей борются на законодательном уровне, ведь они нарушают правила землепользования. Известен и размер нешуточного штрафа за это — до 700 МРП. То есть у сотрудников земельной инспекции и отделов земельных отношений акиматов есть реальные рычаги не только для выявления нарушений, но и для действенного наказания.

Низкий поклон сотрудникам и волонтерам фонда Tasbaqa за их деятельную доброту и милосердие.

Пусть таких примеров будет больше! Пусть они вдохновят современников, станут украшением времени!

В начале года мы писали о Бауыржане Жакыпове из Павлодарской области. Помните, парень спас двух лебедей, которые в сильный мороз оказались на обледеневшем озере. Бауыржан не дал им погибнуть, передал их в частный питомник…

И в завершение еще один пример доброго поступка. Я просто напомню о нем. В соцсетях стало популярным видео со школьником из Туркестана. Во время недавнего саммита он поднял с земли упавший из-за сильного ветра флаг Азербайджана и бережно установил его на место. За этот поступок его поблагодарили не только в Казахстане, но и в Азербайджане. Уважение к государственному символу дружественной нам страны — это красиво, это по-доброму.

Для чего весь этот разговор? Только для того, чтобы мы всегда делали свой выбор в пользу добра и помощи тем, кто в нем нуждается.

Фарида Шарафутдинова