Военнослужащие Шымкента оказали помощь нуждающимся семьям

В Наурыз мейрамы в Казахстане продолжаются праздничные мероприятия. 15 марта в рамках декады Наурыза отмечается День милосердия — день, посвящённый благотворительности, взаимопомощи и поддержке тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В связи с этим военнослужащие войсковой части 35748 совместно со службой по работе с членами семей военнослужащих организовали благотворительную акцию «Жақсылық жасап жарысайық».

В рамках мероприятия представители механиизрованной бригады, в национальных костюмах, посетили несколько семей микрорайона Сауле в Шымкенте, нуждающихся в социальной поддержке, и оказали им материальную помощь в виде продуктовых корзин.

Как отметили организаторы, подобные акции для военнослужащих уже стали доброй традицией. В части на постоянной основе проводится работа по оказанию помощи семьям военнослужащих, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, а также гражданам, нуждающимся в поддержке.

По словам командира части подполковника Сергея Бибулатова, проведение таких мероприятий направлено не только на оказание конкретной помощи, но и на привлечение внимания общества к проблемам людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«Наша часть проводит подобные акции не впервые. Мы стараемся поддерживать тех, кто действительно нуждается в помощи. Этой инициативой мы хотели показать, насколько важно проявлять милосердие и взаимную поддержку, не оставаться равнодушными и помогать друг другу» -подчеркнул он.

Благотворительная акция стала ещё одним примером того, как военнослужащие, выполняя свой служебный долг, не остаются в стороне от общественной жизни и активно участвуют в социальных инициативах города.