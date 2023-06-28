28-летнему шымкентцу с тяжелым заболеванием нужна помощь

У 28-летнего Салауата Сахиева из Шымкента миелодиспластический синдром — это заболевание крови, характеризующееся нарушением функции костного мозга.

За последние 4 месяца состояние мужчины резко ухудшилось, пациент нуждается в еженедельном переливании крови. По словам врачей, количество тромбоцитов у здорового человека не должно быть не ниже 150, у Салауата их всего 25, уровень гемоглобина вместо 120 всего 50. Мать парня очень переживает за здоровье и жизнь сына, который в прошлом году только женился и просит помощи у неравнодушных казахстанцев.

Зубайра Курмантаева, мать пациента:

«Помогите нам, пожалуйста, в Казахстане много щедрых людей. Мы продали все имущество. Я не пожалею ничего ради своего ребенка. Главное, чтобы он был здоров».

По словам специалистов, мужчине необходима срочная операция, которую могут сделать только в Индии, иначе может развиться почечная и печёночная недостаточность. На данный момент семье удалось собрать 30 миллионов тенге. Общая же стоимость лечения составляет 70 миллионов. Родные просят протянуть руку помощи.

Реквизиты:

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