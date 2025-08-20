Поддержка перед школой — «AMANAT» помогает детям в Шымкенте

В Шымкенте члены Женского крыла при городском филиале партии «AMANAT» организовали праздник для детей из малообеспеченных семей.

В преддверии нового учебного года ребятам вручили школьные рюкзаки и канцелярские принадлежности. Кроме того, дети провели насыщенный день: посетили игровую площадку в торговом центре, посмотрели мультфильмы и получили массу положительных эмоций.

Мархаба Зайнуддинова — бабушка двоих внуков. Она пришла на мероприятие со своим внуком по специальному приглашению. От имени партии «AMANAT» и её женского крыла детям были вручены все необходимые школьные принадлежности. Пенсионерка выразила благодарность организаторам за помощь и отметила, что очень рада. По её словам, это большая поддержка для матерей.

Мархаба Зайнуддинова, жительница Шымкента: «Большое спасибо коллективу Аманат. Внуку нужны были книги и портфель. У моей дочери двое детей, она сама их воспитывает, а я присматриваю за ними. Спасибо также коллективу школы №41».

Организаторы отмечают: подобные акции стали доброй традицией. Ежегодно перед началом учебного года они стараются охватить как можно больше семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Мурат Жолдыходжаев, председатель городского филиала партии «AMANAT»: «В Шымкенте с нашим женским крылом и при поддержке партии «AMANAT» мы организуем такие мероприятия, дарим ученикам подарки к новому учебному году и радуем их. Кроме того, у нас есть горячее питание и бесплатные киносеансы. Мы стараемся радовать наших детей и молодёжь. Сейчас помощь предоставляется семьям с несколькими детьми и малообеспеченным семьям, также есть поддержка для сирот».

В этом году более 2 тысяч детей в Шымкенте получат всё необходимое для школы. Сегодняшнее мероприятие охватило около 150 ребят. Для них подготовили подарки, угощения и развлекательную программу — чтобы новый учебный год начинался с радости.