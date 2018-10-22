Прошло заседание с представителями общественности, которые будут участвовать в организации работы приемной комиссии в технических и профессиональных организациях.

В мероприятии приняли участие руководитель управления профилактики коррупции Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Шымкент, главный специалист Департамента Ж.Альжанова, руководитель отдела управления образования Туркестанской области Р.Асанова, члены СМГ, депутаты маслихата, представители областных, городских, районных филиалов партии «Нұр Отан», профсоюзных организации, палаты предпринимателей и СМИ.

Главная цель – разъяснение прав и обязанностей общественности при координации работы приемной комиссии в учебных организациях, обеспечение прозрачности предоставления образовательных грантов в колледжах города Шымкент и Туркестанской области.

«В рамках реализации проекта «Карта общественного контроля» Агентство РК по делам госслужбы и противодействию коррупции совместно с Министерством образования и науки предоставляет гражданам возможность принять участие в работе конкурсных комиссий на присуждение образовательных грантов и гособразовательного заказа при поступлении в ВУЗы и колледжи страны» — сказал Е.Жумабаев.

Р. Асанова ознакомила с процессом принятия документов и требованиями приемной комиссии.

В текущем году из 94 колледжа региона гранты были выделены в 61. Количество грантов составляет 11 475. Более 130 представителей общественности будут наблюдать за работой приемной комиссии.

В случае, если Вам стало известно о нарушениях в распределении грантов, Вы можете обратиться в Департамент АДГСПК по городу Шымкент по номеру 87252 53-60-67 или членам штаба мобильной группы при Департаменте для принятия незамедлительных мер.