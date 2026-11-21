В Шымкенте 66 кандасов обратились за содействием в трудоустройстве. Из них 52 приняли участие в программах занятости, сообщили в пресс-службе акима города со ссылкой на информационную систему «Рынок труда».

Постоянную работу получили 16 человек. Ещё 14 прошли обучение по проекту «Бастау Бизнес», из них 13 получили сертификаты. Двух человек направили на «Молодёжную практику», 16 прошли онлайн-обучение на платформе Skills Enbek, трое приняли участие в краткосрочном профессиональном обучении. Один человек трудоустроился по проекту «Серебряный возраст».

По решению Правительства Казахстана с 16 февраля 2026 года в Шымкенте в рамках пилотного проекта приостановили присвоение статуса кандаса. Жителей, получивших этот статус до запуска проекта, продолжают привлекать к программам занятости. Более чем 100 кандасам, ещё не получившим гражданство, в карьерных центрах рассказали о возможностях переселения в северные регионы.

С 16 февраля также действует пилотный проект по присвоению статуса кандаса и выдаче иностранцам разрешений на постоянное проживание. Он продлится до 31 декабря 2026 года в восьми областях — Абайской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Атырауской и Западно-Казахстанской.

С начала года из Шымкента в Северо-Казахстанскую область переехали восемь семей — всего 29 человек. Для них предусмотрена единовременная субсидия на переезд в размере 70 МРП на каждого члена семьи. Кроме того, в течение 12 месяцев выплачивается ежемесячная субсидия на аренду жилья и оплату коммунальных услуг.

Для кандасов и переселенцев также предусмотрены помощь в трудоустройстве, профессиональное обучение и микрокредитование. На покупку жилья выдают сертификат экономической мобильности, который покрывает 50% его стоимости, но не более 1625 МРП — 7 028 125 теңге.