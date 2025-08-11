Шымкентский выпускник получил грант и исполнит мечту о бизнес-менеджменте

Опубликованы результаты распределения государственных образовательных грантов на 2025–2026 учебный год. Долгожданная новость для тысяч абитуриентов по всей стране. Для многих — это первый шаг к профессиональной карьере и шанс получить высшее образование бесплатно.

Итоги конкурса на образовательные гранты вызвали широкий резонанс среди абитуриентов. Для тысяч выпускников это не просто цифры — а важный рубеж на пути во взрослую жизнь.

Среди победителей — Нургали Режеп, участник Президентской олимпиады и обладатель 1-го места на городском уровне. Он набрал 135 баллов и поступил на грант по специальности «Менеджмент». Интерес к этой сфере, говорит Нургали, появился ещё в детстве.

Нургали Режеп, обладатель государственного гранта: «С детства мне нравилась математика, решение задач. В семье есть предприниматели, и я хотел выбрать специальность, которая объединяет бизнес и логику. В 10 классе решил, что стану бизнесменом и выбрал бизнес-менеджмент. Когда получил 135 баллов — был на седьмом небе от счастья. Даже не ожидал такого результата. Родители были в восторге — сразу начали рассказывать об этом всем друзьям и родственникам».

На 2025–2026 учебный год выделено более 77 тысяч грантов:

60% — на технические специальности;

20% — на педагогические;

20% — на другие востребованные направления.

Также:

Более 2000 грантов по программе «Серпін»;

2000 грантов — для тех, кто прошёл срочную военную службу.

При распределении учитывались и льготные квоты.

Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования РК: «Квоты полностью реализованы для детей-сирот. Отдельные квоты предусмотрены и для социально уязвимых слоёв населения — все они обеспечены на 100%. В этом году по программе «Серпін» достигнут исторический рекорд. Если раньше за 3–4 года осваивалось лишь 40–50% грантов, то в прошлом году — 67%, а в этом — уже 83%».

Государственный грант — важная возможность для абитуриентов, но не единственная. Как отметил министр, поступить в вуз можно и другими способами: через гранты от акиматов, ректорские гранты и целевые гранты от работодателей. Дополнительно в сентябре планируется распределить ещё 300 дифференцированных грантов по педагогическим и естественнонаучным специальностям.